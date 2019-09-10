Ребенок чуть не сорвался с крыши в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-10T06:54:00+03:00

Дети бегают по крыше в Озерске. Кадр из видео vk.com/ozersksecret

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В соцсети часто выкладывают видео опасных детских игр на крышах высоток. Она из таких историй едва не закончилась печально.

— 9 сентября гуляла с сыном и увидела, как дети бегают по крыше. Один скатился. К счастью, зацепился и не упал. Чердаки так и должны быть открыты или все-таки взрослые обратят на это внимание? Ждем первого несчастного случая? — возмутилась жительница Озерска в группе «ВКонтакте» и выложила видео, как дети дурачатся на крыше.

Дети в Озёрске на крыше.Видео: vk.com/ozersksecret

Пользователи соцсети посоветовали сообщить об инциденте в управляющую компанию. Ее сотрудники должны закрыть чердаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU