2019-09-10T06:54:00+03:00
Общество

Ребенок чуть не сорвался с крыши в Челябинской области

Видео опасных игр попало в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Дети бегают по крыше в Озерске. Кадр из видео vk.com/ozersksecretДети бегают по крыше в Озерске. Кадр из видео vk.com/ozersksecret
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В соцсети часто выкладывают видео опасных детских игр на крышах высоток. Она из таких историй едва не закончилась печально.

— 9 сентября гуляла с сыном и увидела, как дети бегают по крыше. Один скатился. К счастью, зацепился и не упал. Чердаки так и должны быть открыты или все-таки взрослые обратят на это внимание? Ждем первого несчастного случая? — возмутилась жительница Озерска в группе «ВКонтакте» и выложила видео, как дети дурачатся на крыше.

Дети в Озёрске на крыше.Видео: vk.com/ozersksecret

Пользователи соцсети посоветовали сообщить об инциденте в управляющую компанию. Ее сотрудники должны закрыть чердаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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