Ребенок чуть не сорвался с крыши в Челябинской области
В соцсети часто выкладывают видео опасных детских игр на крышах высоток. Она из таких историй едва не закончилась печально.
— 9 сентября гуляла с сыном и увидела, как дети бегают по крыше. Один скатился. К счастью, зацепился и не упал. Чердаки так и должны быть открыты или все-таки взрослые обратят на это внимание? Ждем первого несчастного случая? — возмутилась жительница Озерска в группе «ВКонтакте» и выложила видео, как дети дурачатся на крыше.
Дети в Озёрске на крыше.Видео: vk.com/ozersksecret
Пользователи соцсети посоветовали сообщить об инциденте в управляющую компанию. Ее сотрудники должны закрыть чердаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU