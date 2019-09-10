Водители игнорируют новый переход возле арены «Трактор» в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:52 2019-09-10T07:34:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Пешеходный переход сделали возле гостиницы «Мелиот» на улице Салавата Юлаева. По словам местных жителей, болельщики часто перебегают четырехполосную дорогу, не желая идти до ближайшего перекрёстка. Появление разметки пешеходы оценили сразу и стали переходить дорогу там.

А вот водители к нововведению еще не привыкли и люди рискуют оказаться под колесами, тем более, что автомобильный трафик на этой улице довольно интенсивный. Горожане уже выступают с предложениями сделать там «лежачего полицейского» или поставить светофор.

Напомним, на этой неделе в ледовой арене состоится Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров. А 23 сентября хоккеисты клуба черно-белых скрестят клюшки с «Нефтехимиком».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU