Водители игнорируют новый переход возле арены «Трактор» в Челябинске
Пешеходный переход сделали возле гостиницы «Мелиот» на улице Салавата Юлаева. По словам местных жителей, болельщики часто перебегают четырехполосную дорогу, не желая идти до ближайшего перекрёстка. Появление разметки пешеходы оценили сразу и стали переходить дорогу там.
А вот водители к нововведению еще не привыкли и люди рискуют оказаться под колесами, тем более, что автомобильный трафик на этой улице довольно интенсивный. Горожане уже выступают с предложениями сделать там «лежачего полицейского» или поставить светофор.
Напомним, на этой неделе в ледовой арене состоится Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров. А 23 сентября хоккеисты клуба черно-белых скрестят клюшки с «Нефтехимиком».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем ДТП?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU