2019-09-10T09:57:41+03:00
Общество

В Челябинске назначен новый главный строитель

Мужчина прошел путь от разнорабочего до большого чиновника
Ирина Фадюшина
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Экс-начальник управления Евгений Пашков был уволен 20 августаЭкс-начальник управления Евгений Пашков был уволен 20 августаФото: Андрей АБРАМОВ
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Василий Беспалов стал начальником управления капитального строительства администрации Челябинска. Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

— В 2011 году закончил ЮУрГУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел путь от разнорабочего на строительном участке, до заместителя директора МКУ «Челябстройзаказчик», — рассказал Владимир Сафнов.

Данная структура администрации отвечает за все капитальное строительство в Челябинске: от согласования до вопросов финансирования и контроля.

Василий Беспалов.

Василий Беспалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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