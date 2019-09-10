В Челябинске назначен новый главный строитель
Мужчина прошел путь от разнорабочего до большого чиновника
Экс-начальник управления Евгений Пашков был уволен 20 августаФото: Андрей АБРАМОВ
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Василий Беспалов стал начальником управления капитального строительства администрации Челябинска. Об этом сообщил начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.
— В 2011 году закончил ЮУрГУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел путь от разнорабочего на строительном участке, до заместителя директора МКУ «Челябстройзаказчик», — рассказал Владимир Сафнов.
Данная структура администрации отвечает за все капитальное строительство в Челябинске: от согласования до вопросов финансирования и контроля.
Василий Беспалов.
ИСТОЧНИК KP.RU