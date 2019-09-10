2019-09-10T07:48:18+03:00
Звезды

Фестиваль-лаборатория иммерсивного театра пройдет в Челябинске

Постановки будут разыгрывать в необычных местах
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске с 10 по 15 сентября пройдет первый на Южном Урале фестиваль иммерсивного театра PULSEВ Челябинске с 10 по 15 сентября пройдет первый на Южном Урале фестиваль иммерсивного театра PULSEФото: кадр с видео
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Челябинцам покажут спектакли в баре, на улицах города, в непривычных театральных пространствах, эскизы в сварочном цехе, на колесе обозрения, в помещении бывшего завода. Об этом пишет сайт «Курс дела». Если в двух словах объяснить, что такое иммерсивный спектакль — это постановка, которая ломает «четвертую стену», разделяющую зрительный зал и сцену.

В программе спектакли ведущих театральных институций из Москвы и Санкт-Петербурга.

Центр Мейерхольда представит экспериментальный проект «Совместные переживания» — 11 сентября в 18:00 и 21:00);

Актеры «Театр. На Вынос» устроят прогулку по Челябинску и откроют город с неожиданной стороны (12 сентября в 16:00 и 19:00).

Организаторы покажут работы местных художников, которые зашли на территорию иммерсивного театра. Это спектакль Animals от «Новой cтудии» Алексея Тетюева (15 сентября в 12:00 и 14:00).

Экспертами фестиваля PULSE выступят театральные критики. Они расскажут о последних тенденциях и изменениях, захвативших современный театр в России:

12 сентября в 18:00 — лекция Татьяны Джуровой «Коммуникация в иммерсивном театре: манипуляция, влияние, соучастие»,

14 сентября в 14:00 — лекция Анастасии Паукер «Новый театр. Как смотреть».

Фестиваль иммерсивного театра PULSE 2019.

10-15 сентября

Полная афиша и покупка билетов на сайте pulse-fest.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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