«Гора мусора с человеческий рост»: в Челябинске начали уборку квартиры старушки с синдромом Плюшкина

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-10T10:57:15+03:00

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В одной из квартир дома по адресу ул. Блюхера, №7А началась масштабная уборка. Здесь живет старушка, которая страдает синдромом Плюшкина. Она 10 лет таскала в свое жилье всякий хлам. В квартире сейчас гора мусора с человеческий рост. Кроме того, пенсионерка подбирала с улицы собак. У нее жили около девяти барбосов.

Жители много лет жаловались во все инстанции, но безрезультатно. После внимания прессы, дело сдвинулось в мертвой точки. К решению проблемы подключился один из местных депутатов. Родственники бабушки пошли на контакт и забрали ее. Собак увезли в приют. А квартирой сейчас занимается клининговая служба.

— Вчера внук забрал бабулю. Сегодня вывоз мусор, завтра химобработка. Мы, и еще несколько семей, съехали на время уборки. Пару дней поживем в другом месте, пока запах не выветрится. Без трэша не обошлось. До приезда помощника депутата и родственников, друзья старушки — алкаши, мусор через балкон выкидывали. Скорее всего, на металл сдать. Дочь ее на контакт не идет. Внук сказал, что в спецучреждение, наподобие дома престарелых, определят бабку, — рассказал корреспонденту газеты КП-Челябинск житель дома Илья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/721778" frameborder="0"></iframe> Жительница Челябинска превратила свою квартиру в настоящую помойку.

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ИСТОЧНИК KP.RU