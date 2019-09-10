2019-09-10T11:48:19+03:00
Происшествия

Росгвардеец поймал поджигателя шиномонтажки в Челябинской области

Задержанный был пьян
Ирина Фадюшина
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У поджигателя была бутылка с горючей жидкостью. Фото: РосгварияУ поджигателя была бутылка с горючей жидкостью. Фото: Росгвария
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Пожар произошел на улице Академика Павлова в Миассе. В этом время неподалёку сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Константин Фунтяев шел домой с супругой. Он заметил, как от автомастерской убегает мужчина и погнался за ним, сообщив в дежурную часть.

Беглец сбросил на землю бутылку с остатками горючей жидкости, но скрыться не успел — мужчину удалось задержать во дворе соседнего дома.

«Гражданин вел себя не адекватно, пытался размахивать руками, от него исходил резкий запах алкоголя. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель», — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подозреваемый передан полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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