В Челябинске сильнейших фигуристов-юниоров наградят чугунными статуэтками
Уже через два дня в Челябинске стартует красочное событие — этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. 12-14 сентября на льду арены «Трактор» выступят сильнейшие фигуристы мира в возрасте 13-19 лет более чем из 30 стран. Выступят спортсмены в одиночном катании (девушки и юноши), в парном катании и в танцах на льду.
На Каслинском заводе архитектурно-художественного литься изготовили партию подарков для победителей этапа Гран-при. Подарок исполнен в виде тоненькой фигурки девушки-фигуристки, исполняющей сложный элемент «бильман». В народе его называют корабликом: спортсменка во вращении на одной ноге берется обеими руками за лезвие конька другой ноги и поднимает ее высоко над головой.
Первый сложнейший элемент исполнила швейцарская фигуристка Дениз Бильман в 1981 году. В ее честь он и назван. Скульптор ориентировался на пластику Дениз Бильман, ее растяжку. Сходства добиться удалось, хотя высота подарка — всего 25 см и треть из них приходится на высоту постамента. На боковой поверхности подставки размещен рельефный логотип и название соревнований, а также надпись: «Russia * Chelyabinsk* 2019».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU