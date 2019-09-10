2019-09-10T09:26:59+03:00
Общество

В Челябинске сильнейших фигуристов-юниоров наградят чугунными статуэтками

Партия подарков отлита на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Подарок для победителей челябинского этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров выполнен в виде фигурки девушки, исполняющей сложнейший элемент - бильман. Фото: pravmin74.ruПодарок для победителей челябинского этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров выполнен в виде фигурки девушки, исполняющей сложнейший элемент - бильман. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

Уже через два дня в Челябинске стартует красочное событие — этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. 12-14 сентября на льду арены «Трактор» выступят сильнейшие фигуристы мира в возрасте 13-19 лет более чем из 30 стран. Выступят спортсмены в одиночном катании (девушки и юноши), в парном катании и в танцах на льду.

На Каслинском заводе архитектурно-художественного литься изготовили партию подарков для победителей этапа Гран-при. Подарок исполнен в виде тоненькой фигурки девушки-фигуристки, исполняющей сложный элемент «бильман». В народе его называют корабликом: спортсменка во вращении на одной ноге берется обеими руками за лезвие конька другой ноги и поднимает ее высоко над головой.

Первый сложнейший элемент исполнила швейцарская фигуристка Дениз Бильман в 1981 году. В ее честь он и назван. Скульптор ориентировался на пластику Дениз Бильман, ее растяжку. Сходства добиться удалось, хотя высота подарка — всего 25 см и треть из них приходится на высоту постамента. На боковой поверхности подставки размещен рельефный логотип и название соревнований, а также надпись: «Russia * Chelyabinsk* 2019».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Полчища мух напали на жителей поселка в Челябинской области
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выступит на Гран-при по фигурному катанию в Челябинске
В Челябинске низкопольный трамвай выходит на маршрут №3
На фасаде сталинки по проспекту Ленина начали делать фальш-балконы
В Челябинске к креативному центру SVOBODA2 проложат тротуар
Стрелявшего из ружья садовода обвинили в покушении на убийство в Челябинске
Бабушка заставляла внучку просить милостыню у мечети в Челябинской области
Чиновники объяснили урбанисту, из чего делают парапет на доме в центре Челябинска
Продуктовое разнообразие и высокие экспортные возможности представит Челябинская область на «Золотой осени»
В Челябинске разрешили включать отопление в детсадах, школах и больницах
«Порнография»: горожане раскритиковали новый парапет на доме в центре Челябинска
В Челябинске пропал человек с серьезными проблемами со здоровьем
Этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019 в Челябинске: расписание международных соревнований
На вокзале в Челябинске нашли гранату
Росгвардеец поймал поджигателя шиномонтажки в Челябинской области
В Челябинской области молодой водитель совершил смертельное ДТП
«Гора мусора с человеческий рост»: в Челябинске начали уборку квартиры старушки с синдромом Плюшкина
Экипаж ДПС спас девушку, которой стало плохо на трассе в Челябинской области
Суд вынес приговор двоим жителям Челябинска за убийство в Новый год
Фестиваль-лаборатория иммерсивного театра пройдет в Челябинске
В Челябинске назначен новый главный строитель
Водители игнорируют новый переход возле арены «Трактор» в Челябинске
Ребенок чуть не сорвался с крыши в Челябинской области