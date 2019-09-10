В Челябинске сильнейших фигуристов-юниоров наградят чугунными статуэтками

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-10T09:26:59+03:00

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Уже через два дня в Челябинске стартует красочное событие — этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. 12-14 сентября на льду арены «Трактор» выступят сильнейшие фигуристы мира в возрасте 13-19 лет более чем из 30 стран. Выступят спортсмены в одиночном катании (девушки и юноши), в парном катании и в танцах на льду.

На Каслинском заводе архитектурно-художественного литься изготовили партию подарков для победителей этапа Гран-при. Подарок исполнен в виде тоненькой фигурки девушки-фигуристки, исполняющей сложный элемент «бильман». В народе его называют корабликом: спортсменка во вращении на одной ноге берется обеими руками за лезвие конька другой ноги и поднимает ее высоко над головой.

Первый сложнейший элемент исполнила швейцарская фигуристка Дениз Бильман в 1981 году. В ее честь он и назван. Скульптор ориентировался на пластику Дениз Бильман, ее растяжку. Сходства добиться удалось, хотя высота подарка — всего 25 см и треть из них приходится на высоту постамента. На боковой поверхности подставки размещен рельефный логотип и название соревнований, а также надпись: «Russia * Chelyabinsk* 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU