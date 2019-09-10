2019-09-10T11:46:55+03:00
Происшествия

На вокзале в Челябинске нашли гранату

Боеприпас уже обследовали специалисты
Ирина Фадюшина
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О находке чиновники доложили на аппаратке в мэрииО находке чиновники доложили на аппаратке в мэрииФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Подозрительный предмет нашли на станции «Челябинск-Главный». Об этом сообщает информационный портал «Медиазавод».

— Экстренными службами было определено, что это муляж гранаты, — рассказал на аппаратном совещании в администрации города рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

Муляж был уничтожен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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