На вокзале в Челябинске нашли гранату
Боеприпас уже обследовали специалисты
О находке чиновники доложили на аппаратке в мэрииФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:
Подозрительный предмет нашли на станции «Челябинск-Главный». Об этом сообщает информационный портал «Медиазавод».
— Экстренными службами было определено, что это муляж гранаты, — рассказал на аппаратном совещании в администрации города рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.
Муляж был уничтожен.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем происшествия?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU