Этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019 в Челябинске: расписание международных соревнований

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-10T10:56:20+03:00

13-летняя Камила Валиева, воспитанница легендарной Этери Тутберидзе, выйдет на лед арены "Трактор" в Челябинске. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Купить билеты на этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019 в Челябинске можно на сайте и в Городских зрелищных кассах

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Этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019 в Челябинске продлится с 12 по 14 сентября, в ледовой арене «Трактор». Купить билеты можно на сайте и в Городских зрелищных кассах.

«Комсомолка» публикует расписание соревнований этапа Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров 2019 в Челябинске.

12 сентября, четверг

13.15 — 15.45 Танцы на льду, короткий танец

16.15 — 17.45 Пары, короткая программа

18.15 — 18.45 Открытие

19.00 — 22.35 Юноши, короткая программа

13 сентября, пятница

10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа

14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа

17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа

14 сентября, суббота

10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа

14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа

Кстати, на домашнем этапа сборная России представлена тремя участниками в каждой дисциплине.

Юноши: Петр Гуменник, Артур Даниелян, Илья Яблоков

Девушки: Камила Валиева, Виктория Васильева, Ксения Синицына

Парное катание: Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов

Танцы на льду: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный, Тамар Жукова / Даниил Карпов

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