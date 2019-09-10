Этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019 в Челябинске: расписание международных соревнований
Этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию 2019 в Челябинске продлится с 12 по 14 сентября, в ледовой арене «Трактор». Купить билеты можно на сайте и в Городских зрелищных кассах.
«Комсомолка» публикует расписание соревнований этапа Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров 2019 в Челябинске.
12 сентября, четверг
13.15 — 15.45 Танцы на льду, короткий танец
16.15 — 17.45 Пары, короткая программа
18.15 — 18.45 Открытие
19.00 — 22.35 Юноши, короткая программа
13 сентября, пятница
10.00 — 14.25 Девушки, короткая программа
14.50 — 16.30 Пары, произвольная программа
17.00 — 21.00 Юноши, произвольная программа
14 сентября, суббота
10.45 — 13.30 Танцы на льду, произвольная программа
14.00 — 19.00 Девушки, произвольная программа
Кстати, на домашнем этапа сборная России представлена тремя участниками в каждой дисциплине.
Юноши: Петр Гуменник, Артур Даниелян, Илья Яблоков
Девушки: Камила Валиева, Виктория Васильева, Ксения Синицына
Парное катание: Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Станислава Вислобокова / Алексей Брюханов
Танцы на льду: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный, Тамар Жукова / Даниил Карпов
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