В Челябинске пропал человек с серьезными проблемами со здоровьем

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-10T09:53:53+03:00

Если вы видели этого человека, позвоните волонтерам отряда «Легион-СПАС» или в полицию.

Родственники переживают, что ему могло стать плохо на улице

Изменить размер текста: A A

67-летний Александр Курдин ушел из дома по адресу Пермская, 51 в воскресенье, 8 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно. Александра Евгеньевича разыскивают родственники, волонтеры и полиция.

— У мужчины есть проблемы со здоровьем. Родственники переживают, что у него возможно случился инсульт. Может быть, ему где-то стало плохо, либо может стать, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск координатор поискового отряда «Легион-СПАС» Татьяна Гроза.

Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, усы.

Был в синей бейсболке, синей ветровке, синих спортивных штанах с красными лампасами и светлых кроссовках.

Если вы видели этого человека, позвоните по номерам 8-951-455-13-17, 8-900-095-52-67 Татьяна или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU