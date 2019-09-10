Продуктовое разнообразие и высокие экспортные возможности представит Челябинская область на «Золотой осени»
Экспозиция Челябинской области развернется на площади 100 квадратных метров. Достижения южноуральского АПК отразят ведущие предприятия, производящие продукты для здорового питания, активно работающие и на внешних рынках — Объединение «Союзпищепром», «Ресурс», «Равис — птицефабрика Сосновская», «Здоровая ферма».
Объединение «Союзпищепром» представит растительные йогурты и БИО-кисели, миндальное, овсяное, кокосовое и рисовое молоко, а также продукцию нового цеха по производству лапши — очередного инвестиционного проекта предприятия.
Агрокомплекс «Чурилово» представит построенный в г. Усть-Катав тепличный комплекс «Горный», который будет производить в год более 50 тыс. тонн овощей и зелени — это дополнительно около 17 килограммов тепличных овощей на каждого жителя региона.
Производственное объединение «Маяк» ознакомит посетителей выставки с проектом регионального центра облучательных технологий для продукции АПК. Технологию широко используют за рубежом еще с 50-х годов прошлого века, однако в России данное направление до сих пор не развивалось. Использование этой технологии увеличивает сроки хранения продукции, а также повышает урожайность и помогает в борьбе с болезнями семян и растений.
В прошлом году дебютантами выставки стали южноуральские сыроделы — «Уйская сыроварня», которая сразу завоевала золотую медаль за свои твердые сыры. На «Золотой осени-2019» наряду с уйскими сырами можно будет попробовать деликатесные сыры «Краснопольского сыровара», а также козий сыр фермерского хозяйства «Молочный рай».
Всегда высокой оценки удостаиваются и южноуральские предприятия, выставляющие выдающихся племенных животных в животноводческом павильоне выставки. В этом году племенных быков представят Агрофирма «Калининская» и «Совхоз Брединский».
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