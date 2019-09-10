2019-09-10T10:25:24+03:00
Общество

Продуктовое разнообразие и высокие экспортные возможности представит Челябинская область на «Золотой осени»

Челябинская область примет участие в 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве с 9 по 12 октября
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Экспозиция Челябинской области развернется на площади 100 квадратных метров. Достижения южноуральского АПК отразят ведущие предприятия, производящие продукты для здорового питания, активно работающие и на внешних рынках — Объединение «Союзпищепром», «Ресурс», «Равис — птицефабрика Сосновская», «Здоровая ферма».

Объединение «Союзпищепром» представит растительные йогурты и БИО-кисели, миндальное, овсяное, кокосовое и рисовое молоко, а также продукцию нового цеха по производству лапши — очередного инвестиционного проекта предприятия.

Агрокомплекс «Чурилово» представит построенный в г. Усть-Катав тепличный комплекс «Горный», который будет производить в год более 50 тыс. тонн овощей и зелени — это дополнительно около 17 килограммов тепличных овощей на каждого жителя региона.

Производственное объединение «Маяк» ознакомит посетителей выставки с проектом регионального центра облучательных технологий для продукции АПК. Технологию широко используют за рубежом еще с 50-х годов прошлого века, однако в России данное направление до сих пор не развивалось. Использование этой технологии увеличивает сроки хранения продукции, а также повышает урожайность и помогает в борьбе с болезнями семян и растений.

В прошлом году дебютантами выставки стали южноуральские сыроделы — «Уйская сыроварня», которая сразу завоевала золотую медаль за свои твердые сыры. На «Золотой осени-2019» наряду с уйскими сырами можно будет попробовать деликатесные сыры «Краснопольского сыровара», а также козий сыр фермерского хозяйства «Молочный рай».

Всегда высокой оценки удостаиваются и южноуральские предприятия, выставляющие выдающихся племенных животных в животноводческом павильоне выставки. В этом году племенных быков представят Агрофирма «Калининская» и «Совхоз Брединский».

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