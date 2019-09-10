Чиновники объяснили урбанисту, из чего делают парапет на доме в центре Челябинска

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-10T10:40:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководитель регоператора фонда капремонтов Вадим Борисов ответил на вопрос корреспондента КП-Челябинск о материале, который использовали на крыше дома на площади Революции, 1. Напомним, лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов заявил, что парапет сейчас сделан из крашеного пенопласта. Общественник назвал работу ремонтников «порнографией».

— Вадим Борисович, в соцсетях шум стоит: люди возмущены сообщением Льва Владова. Говорят, парапет на крыше из крашеного пенопласта…

— Соцсети меня меньше всего интересуют. Я в порнографии не разбираюсь. На доме все работы соответствуют паспорту фасада.

— И все же, что за материал использован: пенопласт, камень, дерево?

— Давайте расскажем об этом позже…

— Нет, давайте сейчас, люди волнуются.

— Бетон. Парапет будет выполнен из бетона. Все работы по капитальному ремонту фасада на этом доме закончатся в конце года.

К скандалу подключился и заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. На своих страницах в соцсетях он сообщил:

— Пишут, что челябинский урбанист вводит в заблуждение жителей города, выдавая временные подпорки на парапете дома на площади Революции за балясины. Если это правда, то это и есть порнография, я считаю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU