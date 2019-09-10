Чиновники объяснили урбанисту, из чего делают парапет на доме в центре Челябинска
Руководитель регоператора фонда капремонтов Вадим Борисов ответил на вопрос корреспондента КП-Челябинск о материале, который использовали на крыше дома на площади Революции, 1. Напомним, лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов заявил, что парапет сейчас сделан из крашеного пенопласта. Общественник назвал работу ремонтников «порнографией».
— Вадим Борисович, в соцсетях шум стоит: люди возмущены сообщением Льва Владова. Говорят, парапет на крыше из крашеного пенопласта…
— Соцсети меня меньше всего интересуют. Я в порнографии не разбираюсь. На доме все работы соответствуют паспорту фасада.
— И все же, что за материал использован: пенопласт, камень, дерево?
— Давайте расскажем об этом позже…
— Нет, давайте сейчас, люди волнуются.
— Бетон. Парапет будет выполнен из бетона. Все работы по капитальному ремонту фасада на этом доме закончатся в конце года.
К скандалу подключился и заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. На своих страницах в соцсетях он сообщил:
— Пишут, что челябинский урбанист вводит в заблуждение жителей города, выдавая временные подпорки на парапете дома на площади Революции за балясины. Если это правда, то это и есть порнография, я считаю.
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ИСТОЧНИК KP.RU