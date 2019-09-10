Бабушка заставляла внучку просить милостыню у мечети в Челябинской области
Каждое утро 6-летняя девочка приходила с бабушкой к мечети в Троицке, где они выпрашивали деньги у прохожих. Взамен ребенку покупали сладости. На семью попрошаек обратили внимание правоохранительные органы и женщину отдали под суд.
— 57-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством»), — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Подсудимая признала себя виновной.
Суд назначил бабуле условное наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработка с испытательным сроком полгода.
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ИСТОЧНИК KP.RU