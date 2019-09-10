Стрелявшего из ружья садовода обвинили в покушении на убийство в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-10T11:10:16+03:00

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В конце августа 67-летний садовод расстрелял в упор пожилого председателя СНТ «Меридиан», которое находится на берегу озера Смолино. На пенсионера завели уголовное дело, а во вторник, 10 сентября, ему предъявили официальное обвинение в покушении на убийство.

— По версии следствия, обвиняемый произвел выстрел из обреза охотничьего ружья в председателя садового товарищества. Перед этим мужчины поссорились, так как судебные приставы-исполнители снесли незаконную сарайку, возведенную арестованным на территории СНТ. Инициатором сноса был председатель товарищества, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Пострадавший все еще находится в больнице.

Стрелявшего пенсионера взяли под стражу. Следствие продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU