В Челябинске к креативному центру SVOBODA2 проложат тротуар

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-10T11:15:57+03:00

Пока пространство у точки модных тусовок благоустроят во временном варианте, а потом устроят все капитально

Изменить размер текста: A A

Из-за строительства третьего уровня дорожной развязки улица Братьев Кашириных — улица Российская дорога к модному центру креативных идей SVOBODA2 по одноименному в Челябинске адресу перекрыта. А площадка очень востребована у организаторов фестивалей хенд мейда, посетителей кофеен и разнообразных творческих курсов. Неудобно топать по грязи!

Власти города проложат до центра временный тротуар, протянут освещение. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил начальник управления дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

— Временный вариант появится к моменту полного перекрытия дороги для строительства развязки. А по окончании всех дорожных работ мы у центра SVOBODA2 полностью все благоустроим, — заявил Кучитаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU