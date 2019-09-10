В Челябинске к креативному центру SVOBODA2 проложат тротуар
Из-за строительства третьего уровня дорожной развязки улица Братьев Кашириных — улица Российская дорога к модному центру креативных идей SVOBODA2 по одноименному в Челябинске адресу перекрыта. А площадка очень востребована у организаторов фестивалей хенд мейда, посетителей кофеен и разнообразных творческих курсов. Неудобно топать по грязи!
Власти города проложат до центра временный тротуар, протянут освещение. Об этом во вторник, 10 сентября, заявил начальник управления дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.
— Временный вариант появится к моменту полного перекрытия дороги для строительства развязки. А по окончании всех дорожных работ мы у центра SVOBODA2 полностью все благоустроим, — заявил Кучитаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU