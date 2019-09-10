На фасаде сталинки по проспекту Ленина начали делать фальш-балконы
На фасаде дома №61 по проспекту Ленина начали монтировать «французские» балконы. Вместо привычной конструкции, на которую можно вынести что-нибудь ненужное, там будет только вертикальная металлическая перегородка. Так сказать, для красоты.
— Подрядная организация осуществила монтаж пробной декоративной конструкции, имитирующей балкон. Это было сделано для того, чтобы понять, как должна выглядеть эта конструкция в будущем, оценить все возможные недочеты и учесть все нюансы, при дальнейшем монтаже декоративных элементов по всему фасаду, — прокомментировали в пресс-службе регионального оператора капитального ремонта.
Ранее против такого решения высказывался краевед Юрий Латышев. По его мнению, это нарушит архитектурную гармонию.
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ИСТОЧНИК KP.RU