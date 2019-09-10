2019-09-10T11:33:12+03:00
Общество

В Челябинске низкопольный трамвай выходит на маршрут №3

Уже в среду, 11 сентября, трехсекционный вагон можно увидеть на улицах города
Ольга АНТОНОВА
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Низкопольный трамвай в среду выйдет на маршрут № 3.Низкопольный трамвай в среду выйдет на маршрут № 3.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Тестирования нового низкопольного трамвая в Челябинске позади. Не обошлось без «спотыкания» не обошлось: в выходные трамвай «завис» на путях аккурат напротив здания администрации губернатора по ул. Цвиллинга, 27. Впрочем, как объяснили корреспонденту КП-Челябинск представители Усть-Катавского вагоностроительного завода, это рабочая ситуация:

— Отладка электронный систем выдала ошибку, — рассказал тогда журналисту КП-Челябинск помощник заместителя директора УКВЗ по взаимодействию с органами государственной власти Евгений Самойлов. — Ничего страшного не произошло. Трамвайный вагон — сложное техническое устройство с множеством электронных систем. Он кардинально отличается от тех вагонов, которые ездят по улицам Челябинска. Сейчас проходит отладка всех электронных систем, проводятся пусконаладочные работы, идет постановка вагона на ход.

Как заявили сегодня в пресс-службе администрации Челябинска, в среду, 11 сентября, трамвай выйдет на маршрут №3. Тестирования позади, он готов перевозить пассажиров.

Напомним, низкопольный трамвай прибыл в Челябинск для долгосрочных испытаний. По итогам работы власти региона примут решение по покупке 25 таких вагонов для Челябинска в 2020 году.

В Челябинске тестируют новый трамвай.Видео: УКВЗ! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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