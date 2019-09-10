В нацпарке Зюраткуль высокогорный пес вывел из леса заблудившихся туристок

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-10T12:47:00+03:00

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В национальном парке Зюраткуль живет пес Рой, окрасом напоминающий волка. Посетители нацпарка прозвали его Духом горы. Хвостатый часто охотится на горе за мышами, подходит к туристам, покоряющим вершину — чтобы его погладили, угостили бутербродом или булочкой.

Недавно барбос спас четырех туристок. Девушки отправились на вершину днем. По пути встретили Роя, познакомились с ним, сфотографировались.

Хвостатый вывел заблудившихся туристок. Фото героев публикации

Обратно возвращались уже, когда начало смеркаться. Шел снег, который затем перешел в дождь. Из-за тумана дороги было не разглядеть, все размыло. Девушки сошли с общей тропы. Пытались найти дорогу, но в итоге забрались в самые дебри. Промокшие и уставшие, они уже готовились ночевать в лесу без палаток и спальников.

— Мы испугались, нам даже начали мерещиться звери, медведи. Кричали, так как знали, что вместе с нами спускалось еще несколько групп. Никто не отвечал. Когда совсем выбились из сил, заметили пса…возможно, он услышал наш крик, — рассказала сайту Hornews.com туристка Нина Бахтина.

Туристы прозвали пса Духом горы. Фото героев публикации

Девушки направились за Роем, и он вывел их на общественную тропу. Барбос сопровождал группу до самого поселка.

Кстати, в нацпарке Зюраткуль живет еще один высокогорный питомец — пушистая кошка. А, может, уже и не живет там. Ее хотели забрать домой туристы. Не исключено, что кошечка сейчас лежит на диване и ждет возвращения хозяев в с работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU