Злоумышленники просили деньги от имени первого вице-губернатора Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-10T12:40:03+03:00

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Четвертый день первого вице-губернатора области донимают звонки предпринимателей. Ирине Гехт пожаловались более 10 директоров крупных предприятий. Злоумышленники от ее имени просили деньги у южноуральских промышленников, сообщает сайт «Курс дела».

На официальных бланках регионального правительства сразу нескольким челябинским предпринимателям поступили письма за якобы подписью Гехт. Затем раздавался телефонный звонок от неизвестной женщины, представлявшейся первым вице-губернатором. Она просила определенную сумму на реализацию социальных проектов. Но женщину выдавал чуть заметный акцент, это и побудило предпринимателей позвонить в приемную Ирины Гехт. Оказалось, что бланк и подпись на бланке тоже фальшивые.

Под прицел попали «Конар», «Сейхо моторс», «УралАвтоХаус», «Уралхимреактив», «Юничел», предприятия из Миасса и других муниципалитетов, рассказала Ирина Гехт.

— Более 10 директоров предприятий позвонили и уточнили информацию, спасибо им. Благодаря «Сейхо моторс» мы получили запись разговора с мошенницей и письма, которые они рассылали. Мне также позвонил Валерий Гартунг и рассказал, что все было настолько правдоподобно. Он и посоветовал озвучить историю в СМИ, чтобы предупредить людей. Хорошо, что те директора, которые меня знают лично, — перезванивают, но много тех, кто это может принять за чистую монету. Потому что все на самом деле выглядит достаточно правдоподобно: сбор на благие цели — жилье для детей-сирот, строительство в Чесменском районе, — рассказала первый вице-губернатор.

Кроме того, злоумышленников выдало незнание протокола работы правительства области. Когда предприниматели перезванивали, в ответ раздавалось: «Ирина Альфредовна, слушаю». Хотя обычно сначала берет трубку помощник вице-губернатора, и лишь затем переключает на чиновника.

Вице-губернатор подчеркнула, что ей хочется верить, что вся эта история — лишь очередная криминальная выходка. Однако некоторые данные указывают, что она может быть направлена на дискредитацию первого заместителя губернатора.

— Очень многие вещи говорят о том, что это может быть, в том числе, и провокация. Те руководители, которые меня знают, понимают что такого обращения от меня не могло быть в принципе. Но очень много незнакомых людей — охват по области очень большой, — заметила Ирина Гехт.

Сейчас Ирина Гехт находится в Москве. Как только вернется в Челябинск, обратится с заявлением в правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU