Умер старейший депутат Законодательного Собрания Челябинской области Борис Мурашкин

СЕГОДНЯ 12:52 2019-09-10T13:00:12+03:00

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Бориса Михайловича Мурашкина, депутата четырех созывов Законодательного Собрания Челябинской области, уважали журналисты. За то, что высказывался на заседаниях областного парламента он всегда просто, прямо, по существу. Говорил на понятном всем русском языке, без канцеляризмов. Интересы жителей родного Снежинска в Заксобрании он, ученый-ядерщик, кандидат физико-математических наук, отстаивал в течение четырех созывов с 1996 по 2015 год. И только четыре года назад, в 80 лет, ушел на заслуженный отдых.

Вся жизнь Бориса Михайловича была связана с атомной промышленностью. На градообращующее предприятие Снежинска — федеральный ядерный центр им. Забабахина — он прибыл по распределению в 1958 году по окончании МГУ. Участвовал в 60 испытаниях ядерных зарядов для повышения надежности отечественного ядерного оружия.

В тяжелейшие 90-е Борис Михайлович всегда заходил в самые высокие кабинеты, открыто говорил правду, защищая интересы родного института, города, области и всей ядерной отрасли. Добился очень многого и в научной, и в общественной деятельности. В благодарность снежинцы дали ученому звание почетного гражданина города. За научные разработки Мурашкина премировали Ленинской премией.

Редакция газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» соболезнует родным и близким ученого.

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