Благоустройство сквера в Челябинске не пощадит старые деревья

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-10T14:01:15+03:00

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В Челябинске на месте бывшего Доваторского рынка скоро появится сквер. При этом рабочие спилят опасные деревья. Под вырубку попадут те, наклон у которых составляет более 30 градусов. Не тронут здоровые насаждения и сделают обрезку. А также проведут дополнительное озеленение территории и высадят новые растения, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Привести в порядок территорию сквера — задача городских властей. Этому пока мешают хаотично посаженные деревья. Кроме того, там появятся лавочки, освещение, тротуарная плитка.

— Сделать тропиночную сеть, освещение, все земельные работы, то есть подсадку и пересадку, удаление аварийных деревьев. Этот посадочный материал будем использовать здесь же. Спасем хорошие, здоровые деревья. Газон будет, но весной. По малым архитектурным формам сможем начать работу в ноябре. Работы планируем завершить летом 2020 года, — отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Работы по благоустройству сквера уже начались и будут проходить в несколько этапов.

— Проект благоустройства очень бережно подходит к существующим посадкам. Сделали мониторинг народных троп, они практически все будут соблюдены. Удалять дерево в угоду дороги никто не будет. Травяное покрытие останется. Но за ним будет производиться уход, будут косить, подкармливать, поливать. Получится зеленый густой ковер, — сказала Вера Меркер, директор ботанического сада ЧелГУ.

Еще в 2017 году рабочие испортили клумбу. Прямо в цветник высыпали строительный мусор. Глава района отреагировал на жалобу местные жителей и пообещал в течение нескольких дней исправить ситуацию.

КСТАТИ

Челябинцы заметили исчезновение деревьев на пешеходной улице Кирова. Они были заменены на цветники и молодые насаждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU