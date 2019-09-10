2019-09-10T14:09:05+03:00
Происшествия

Нарушители с иностранными знаками не уйдут от ответственности

В Челябинской области автомобилистов с иностранными знаками возьмут под особый контроль
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Автомобилисты-нарушители с иностранными знаками не уйдут от ответственностиАвтомобилисты-нарушители с иностранными знаками не уйдут от ответственностиФото: Областной УГИБДД
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Госавтоинспекция ужесточает контроль автотранспорта с иностранными регистрационными знаками. На территории Челябинской области установлено 105 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Ежемесячно меняют дислокацию 24 передвижных поста, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

— С их помощью выявлено 627 тыс. нарушений ПДД. Но из-за отсутствия сведений о собственниках транспортных средств, принадлежащих гражданам иностранных государств, такую категорию водителей невозможно привлечь к административной ответственности, — сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство Управления приняло решение о создании базы данных транспортных средств с иностранной регистрацией. Сотрудники ГИБДД останавливают транспортные средства и фиксируют с помощью служебного планшета, имеющего специальный закрытый доступ, владельца транспортного средства и данные водителя.

В последствии сотрудниками центра автоматической видеофиксации нарушений ПДД Управления ГИБДД по Челябинской области, при выявлении нарушении ПДД транспортными средствами иностранных государств, будут составляться административные постановления.

Все это сделано для соблюдения принципа неотвратимости наказания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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