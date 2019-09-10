В Челябинске власти обещают отремонтировать все пешеходные переходы
Укладкой новых ступеней на спусках подземного перехода на площади Революции и косметическими «помазюкалками» на стенах дело не закончится. В мэрии обещают отремонтировать все тоннели. Об этом заявила временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова во вторник, 10 сентября.
— В октябре все переходы должны быть чистыми, — сказала Котова.
Отремонтированные переходы передадут на баланс управления дорожного хозяйства и оформят в едином стиле, по дизайн-коду. Если следовать логике требований к московским переходам, павильоны должны быть в едином стиле. В столичной подземке не продают еду. А в Челябинске торгуют беляшами в переходе у резиденции губернатора. Несмотря на замечание главы региона Алексея Текслера.
Ремонты тоннелей — обязанность арендаторов. И по выполненным работам у чиновников есть претензии. Не принят ремонт перехода на Теплотехе.
Отмывают переход на пересечении Свердловского проспекта и ул. Черкасской. До 31 декабря должны отремонтировать переход у завода им. Колющенко. Укрепляют пол и белят стены в переходе у «Детского мира».
В плохом состоянии переход на пр. Ленина у магазина «Спорт».
Напомним, до конца сентября продлен срок ремонта спуска в переходе на площади Революции. Там нашли много скрытых дефектов.
Спуск с площади Революции, где ремонт затянулся, на День города прикрыли нарядными баннерами.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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