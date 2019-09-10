«Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» — 1:2

СЕГОДНЯ 15:02 2019-09-10T15:07:58+03:00

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В прошлом сезоне во Владивостоке «Трактор» крупно уступил «Адмиралу» (2:7). Тот матч запомнился, к сожалению, еще и тяжелой травмой Артема Пеньковского. Зато в Челябинске черно-белые «сломили» моряков, выиграв 2:1.

Дальневосточный выезд «Трактора», напомним, начался с двух побед в Хабаровске над «Амуром» 2:1 (один матч завершился в нашу пользу в овертайме). А уже сегодня, 10 сентября челябинцы скрестили клюшки с «Амуром» во Владивостоке. К середине второго периода хозяева вели 2:0, но легионер «Трактора» Лукаш Седлак сократил преимущество — 2:1. Результат на тот момент вполне закономерен, поскольку «Амур» гораздо чаще бросал по воротам (20-12), а «Трактор» заработал еще восемь минут штрафа (хозяева всего две). В третьем периоде черно-белые стали чаще бросать по воротам, но безрезультатно.

За две с лишним минуты до конца третьего периода черно-белые взяли тайм-аут и, дабы попытаться сравнять счет, заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но счет на табло не изменился. Победа «Адмирала» — 2:1.

Завтра, 11 сентября «Трактор» сыграет повторный матч с «Адмиралом». Начало в 14.30, время челябинское.

ИСТОЧНИК KP.RU