2019-09-10T15:19:02+03:00
Общество

Вода из-под крана в домах Челябинска пахнет плесенью и болотом

Чиновники Челябинска подтвердили, что жалобы горожан на зловоние были обоснованы
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Вода в Челябинске пахнет плесенью и болотомВода в Челябинске пахнет плесенью и болотомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вода из Шершневского водохранилища имеет неприятный запах. Заместитель главы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов объяснил, из-за чего появилось зловоние, и успокоил челябинцев. По его словам, качество питьевой воды соответствует всем СанПИНам.

— Запах воде придают сине-зеленые водоросли. Он прекратится сразу, как они закончат цвести — ближе к октябрю.

В начале сентября обеспокоенные челябинцы стали писать в социальных сетях, что вода из-под крана пахнет плесенью, болотом, землей и даже дустом. Челябинцы боялись ее пить и покупали бутилированную воду.

— У нас были обращения по поводу того, что присутствует запах в воде. Но хотелось бы отметить, что это связано с цветением сине-зеленых водорослей. И запах от них приходит в дома жителей, — объяснил Евгений Крехтунов. — Данная ситуация с наступлением более холодного времени прекратится. Я думаю, обращения перестанут поступать в октябре.

7 сентября, на Дне города, Дмитрий Нагиев, ведущий праздника, посвященного 283-летию Челябинска, начал с неоднозначного приветствия.

В качестве проблем города Нагиев назвал воздух и воду. И отметил, что несмотря на все это, челябинцы умеют улыбаться и умеют выживать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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