В Челябинске ищут продавцов в киоски прессы
Можно выбрать график работы
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В Челябинске приглашают на собеседование на интересную работу. Ведь трудиться предстоит среди сотен печатных изданий, среди которых любимая «Комсомолка».
В розничную сеть «Вечерний Челябинск» требуются продавцы (киоскеры).
Удобный график работы (2/2, 3/3, 1/2), возможность работать рядом с домом.
Официальное трудоустройство, соц. пакет, корпоративные мероприятия.
Обращаться по телефону 790-15-22, 8-922-712-48-70.
Адрес: Островского 19.