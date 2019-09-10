2019-09-10T15:33:00+03:00
Общество

В Челябинске ищут продавцов в киоски прессы

Можно выбрать график работы
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Челябинске приглашают на собеседование на интересную работу. Ведь трудиться предстоит среди сотен печатных изданий, среди которых любимая «Комсомолка».

В розничную сеть «Вечерний Челябинск» требуются продавцы (киоскеры).

Удобный график работы (2/2, 3/3, 1/2), возможность работать рядом с домом.

Официальное трудоустройство, соц. пакет, корпоративные мероприятия.

Обращаться по телефону 790-15-22, 8-922-712-48-70.

Адрес: Островского 19.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске хотят сделать сквер перед памятником Курчатову
Рецидивист отправился в колонию за убийство подруги и родного брата под Челябинском
В челябинском магазине трое молодых людей украли водку и пробили голову охраннику
Ученые назвали индийских браминов потомками жителей Челябинской области
Несколько скорых и пожарных машин примчались на место ДТП в Челябинске
В Челябинске звезда НТВ Татьяна Миткова сняла фильм о ветвраче Карене Даллакяне
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Четверо сгорели заживо в ДТП под Курганом
Вода из-под крана в домах Челябинска пахнет плесенью и болотом
«Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» — 1:2
В Челябинске власти обещают отремонтировать все пешеходные переходы
Нарушители с иностранными знаками не уйдут от ответственности
Благоустройство сквера в Челябинске не пощадит старые деревья
Умер старейший депутат Законодательного Собрания Челябинской области Борис Мурашкин
В нацпарке Зюраткуль высокогорный пес вывел из леса заблудившихся туристок
Злоумышленники просили деньги от имени первого вице-губернатора Челябинской области
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
Полчища мух напали на жителей поселка в Челябинской области
Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выступит на Гран-при по фигурному катанию в Челябинске
В Челябинске низкопольный трамвай выходит на маршрут №3
На фасаде сталинки по проспекту Ленина начали делать фальш-балконы