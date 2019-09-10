Несколько скорых и пожарных машин примчались на место ДТП в Челябинске
Днем 10 сентября в Челябинске произошла серьезная авария. ДТП очевидцы засняли в районе поворота к поселку Шагол.
— Белая легковушка уничтожена, смята в хлам. Приехали две скорых помощи, пожарные машины. Такая мешанина, что трудно разобрать, что именно произошло, — рассказали очевидцы КП-Челябинск.
Ситуация на дороге осложняется тем, что в районе столкновения собралась пробка. Водители едут мимо места ЧП, притормаживая из любопытства. Кроме того, вечерний поток в сторону жилого района и без того не мал.
По сообщения очевидцев, могли пострадать до трех человек.
Серьезная авария в Челябинске.
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