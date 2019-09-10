2019-09-10T15:47:47+03:00
Происшествия

Несколько скорых и пожарных машин примчались на место ДТП в Челябинске

В районе поворота к поселку Шагол собралась пробка
Андрей АБРАМОВ
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Авария случилась на повороте к поселку Шагол в Челябинске. Фото: Анастасия Комолова-ВоронинаАвария случилась на повороте к поселку Шагол в Челябинске. Фото: Анастасия Комолова-Воронина
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Днем 10 сентября в Челябинске произошла серьезная авария. ДТП очевидцы засняли в районе поворота к поселку Шагол.

— Белая легковушка уничтожена, смята в хлам. Приехали две скорых помощи, пожарные машины. Такая мешанина, что трудно разобрать, что именно произошло, — рассказали очевидцы КП-Челябинск.

Ситуация на дороге осложняется тем, что в районе столкновения собралась пробка. Водители едут мимо места ЧП, притормаживая из любопытства. Кроме того, вечерний поток в сторону жилого района и без того не мал.

По сообщения очевидцев, могли пострадать до трех человек.

Серьезная авария в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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