Несколько скорых и пожарных машин примчались на место ДТП в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-10T15:47:47+03:00

Авария случилась на повороте к поселку Шагол в Челябинске. Фото: Анастасия Комолова-Воронина

В районе поворота к поселку Шагол собралась пробка

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Днем 10 сентября в Челябинске произошла серьезная авария. ДТП очевидцы засняли в районе поворота к поселку Шагол.

— Белая легковушка уничтожена, смята в хлам. Приехали две скорых помощи, пожарные машины. Такая мешанина, что трудно разобрать, что именно произошло, — рассказали очевидцы КП-Челябинск.

Ситуация на дороге осложняется тем, что в районе столкновения собралась пробка. Водители едут мимо места ЧП, притормаживая из любопытства. Кроме того, вечерний поток в сторону жилого района и без того не мал.

По сообщения очевидцев, могли пострадать до трех человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731258" frameborder="0"></iframe> Серьезная авария в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU