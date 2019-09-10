2019-09-10T16:36:07+03:00
Происшествия

В челябинском магазине трое молодых людей украли водку и пробили голову охраннику

Инцидент попал на видео
Ирина Фадюшина
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Молодые люди ворвались в магазин в пятом часу утраМолодые люди ворвались в магазин в пятом часу утраФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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ЧП произошло круглосуточном супермаркете на улице 2-ая Эльтонская в Чурилово, сообщает Агентство чрезвычайных новостей. В пятом часу утра, когда продавать алкоголь еще запрещено, в магазин зашла девушка, схватила две бутылки спиртного и побежала на улицу.

Ее задержал охранник, но тут же на него накинулись двое парней и повалили на пол. Они нанесли мужчине несколько ударов по голове и тоже бросились бежать. В это время девушка прихватила еще две бутылки.

Охранника увезли в больницу. У него сотрясение второй степени и пробита голова.

Преступников удалось задержать в тот момент, когда они пытались ограбить водителя такси.

В Чурилово избили охранника супермаркета.Видео: Агентство чрезвычайных новостей

ИСТОЧНИК KP.RU

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