В Челябинской области байкер столкнулся с коровой
Авария произошла вечером 10 августа под Магнитогорском. Недалеко от озера «Соленое» мотоцикл Kawasaki попал в ДТП с участием коровы. Об этом в социальных сетях рассказали свидетели необычного дорожного происшествия.
По словам очевидцев, мотоциклист в сумерках не заметил животное и налетел на него. Мотоцикл двигался со скоростью около 60 км/ч. После столкновения «железный конь» опрокинулся в кювет.
— В результате ДТП пострадал 31-летняя пассажирка мотоцикла. Она получила травмы и была госпитализирована, — рассказали в Управлении ГИБДД по Республике Башкортостан.
Известно, что при столкновении удар пришелся по касательной. Благодаря этому все участники аварии, включая буренку остались живы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU