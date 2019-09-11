В Челябинской области байкер столкнулся с коровой

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-11T08:02:08+03:00

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Авария произошла вечером 10 августа под Магнитогорском. Недалеко от озера «Соленое» мотоцикл Kawasaki попал в ДТП с участием коровы. Об этом в социальных сетях рассказали свидетели необычного дорожного происшествия.

По словам очевидцев, мотоциклист в сумерках не заметил животное и налетел на него. Мотоцикл двигался со скоростью около 60 км/ч. После столкновения «железный конь» опрокинулся в кювет.

— В результате ДТП пострадал 31-летняя пассажирка мотоцикла. Она получила травмы и была госпитализирована, — рассказали в Управлении ГИБДД по Республике Башкортостан.

Известно, что при столкновении удар пришелся по касательной. Благодаря этому все участники аварии, включая буренку остались живы.

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ИСТОЧНИК KP.RU