2019-09-11T11:17:13+03:00
Общество

В Челябинске хотят ограничить движение большегрузов днем

Глава региона Алексей Текслер провел совещание по злободневной теме
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Алексей Текслер намерен ограничить движение большегрузов в Челябинске в дневные часы. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер намерен ограничить движение большегрузов в Челябинске в дневные часы. Фото: gubernator74.ru
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Открывая совещание, руководитель области подчеркнул злободневность вопроса. В июле в Ленинском районе в ДТП с автокраном и тремя маршрутками погиб человек, семеро пострадали. Кроме потенциальной угрозы ДТП, грузовики разбивают дороги колесами.

— Для решения проблемы нужны системные меры. Надо решить вопрос по транзитному транспорту — недопустимо, чтобы он передвигался через город (и я имею в виду не только Челябинск), если есть объездная дорога. У нас много промышленных предприятий. Для большегрузов, обслуживающих их, необходимо ввести ограничения по времени нахождения на улицах городов — опыт других мегаполисов есть, надо его применять. Стоит четко регламентировать, когда можно ездить такому транспорту по городу, а когда нельзя, — подчеркнул Текслер.

Кроме того, есть еще одна проблема — исправное техническое состояние грузовиков. Фото- и видеофиксация нарушений с последующими штрафами, по мнению Текслера, помогут навести порядок на улицах Челябинска.

По данным областной ГИБДД, на улицах города много большегрузов. Пропускная способность дорог снижается, создаются заторы.

По словам врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по области Андрея Харцызова, для решения проблемы нужно постановление администрации Челябинска о запрете движения большегрузов днем.

Как подчеркнул начальник ГУ МВД России по области Андрей Сергеев, помогут в наведении порядка оборудованные пункты весового контроля.

Все предложения в итоговом протоколе направят в соответствующие структуры органов власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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