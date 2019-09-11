Альпинист из Челябинска помог спасти замерзающего школьника на вершине Эльбруса
Группа альпинистов во время восхождения на самую высокую гору России обнаружила туриста, которого уже сутки искали сотрудники МЧС. Парень лежал на снегу и не подавал признаков жизни. На лице и руках были видны следы обморожения.
К счастью, в команде альпинистов, состоящей из победителей конкурса «Лидеры России», нашлись настоящие профессионалы. Сред них был челябинец Виктор Гневашев.
— Мы дали парню кислород, напоили чаем. Выяснили, что он пролежал на горе всю ночь. Мальчишка восходил в одиночку. Решили спустить его вниз через Седловину горы и Косую Полку. Успели фактически в последний момент. Обычно в такой ситуации не выживают, — пишет на своей страничке в социальной сети Виктор Гневашев.
Альпинисты спускали пострадавшего на руках со страховкой. На высоте около 5 тысяч метров передали МЧС на ратраках.
Оказалось, что десятиклассник из Череповца самостоятельно поднялся на Эльбрус, а на спуске у него начались проблемы. На высоте 5 тысяч 600 метров парень потерял сознание и всю ночь пролежал в снегу. Спасенного на горе школьника доставили в республиканскую детскую клиническую больницу города Нальчик.
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ИСТОЧНИК KP.RU