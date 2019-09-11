Альпинист из Челябинска помог спасти замерзающего школьника на вершине Эльбруса

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-11T17:09:02+03:00

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Группа альпинистов во время восхождения на самую высокую гору России обнаружила туриста, которого уже сутки искали сотрудники МЧС. Парень лежал на снегу и не подавал признаков жизни. На лице и руках были видны следы обморожения.

К счастью, в команде альпинистов, состоящей из победителей конкурса «Лидеры России», нашлись настоящие профессионалы. Сред них был челябинец Виктор Гневашев.

— Мы дали парню кислород, напоили чаем. Выяснили, что он пролежал на горе всю ночь. Мальчишка восходил в одиночку. Решили спустить его вниз через Седловину горы и Косую Полку. Успели фактически в последний момент. Обычно в такой ситуации не выживают, — пишет на своей страничке в социальной сети Виктор Гневашев.

Альпинисты спускали пострадавшего на руках со страховкой. На высоте около 5 тысяч метров передали МЧС на ратраках.

Оказалось, что десятиклассник из Череповца самостоятельно поднялся на Эльбрус, а на спуске у него начались проблемы. На высоте 5 тысяч 600 метров парень потерял сознание и всю ночь пролежал в снегу. Спасенного на горе школьника доставили в республиканскую детскую клиническую больницу города Нальчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU