В небо над Челябинском поднялся воздушный шар-гигант в виде сердца

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-11T17:44:50+03:00

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Вечером 11 сентября с площади Революции в воздух взмыл огромный воздушный шар в форме сердца. Его размер сравним с пятиэтажным домом. Об этом сообщает сайт «ЧелябинскСегодня».

На сердце есть поздравительная надпись: «С Днем рождения, любимый город!». Аэростат, оборудованный корзиной для одного человека, челябинцам подарили к Дню рождения города. Его установкой занималась компания «Уральские самоцветы».

Специалисты предупредили, что катать на воздушном шаре никого не планируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU