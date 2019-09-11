В небо над Челябинском поднялся воздушный шар-гигант в виде сердца
Вечером 11 сентября с площади Революции в воздух взмыл огромный воздушный шар в форме сердца. Его размер сравним с пятиэтажным домом. Об этом сообщает сайт «ЧелябинскСегодня».
На сердце есть поздравительная надпись: «С Днем рождения, любимый город!». Аэростат, оборудованный корзиной для одного человека, челябинцам подарили к Дню рождения города. Его установкой занималась компания «Уральские самоцветы».
Специалисты предупредили, что катать на воздушном шаре никого не планируют.
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ИСТОЧНИК KP.RU