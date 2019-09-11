Пропавшего в море подростка из Магнитогорска будут искать семь дней
В Керчи в районе пансионата «Прибой» почти сутки идут поиски южноуральского туриста. Подростка унесло в открытое море вечером 10 сентября.
По словам очевидцев туристы из Магнитогорска решили поплавать в шторм в запрещенном для купания месте районе мыса Фонарь. Первым вошел в воду 22-летний парень. Он не рассчитал свои силы и вскоре начал тонуть. На помощь ему бросился 15-летний брат.
Старшему повезло. Его достал из воды один из отдыхающих. А младшего брата спасти не удалось. Унесенного в море мальчика почти сутки ищут сотрудники МЧС.
— Операция продолжается, несмотря на пятибалльный шторм. Как только утихнет ветер, к поискам подключатся водолазы. Пропавшего подростка будут искать семь дней, — сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU