ФК «Челябинск» одержал победу над «Акроном» в чемпионате России и поднялся на второе место

СЕГОДНЯ 18:53 2019-09-11T21:46:58+03:00

Эта победа позволила челябинцам подняться на третью строчку турнирной таблицы в чемпионате России Фото: Алексей МИКУШИН

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Сегодня, 11 сентября на домашней арене челябинцы с минимальным счетом 1:0 переиграли футболистов из Тольятти. Гол в ворота «Акрона» в добавленное время первого тайма хлестким ударом со средней дистанции забил полузащитник ФК «Челябинск» Сергей Игнатьев.

Во второй половине матча «горожане» продолжали остро атаковать и имели еще несколько возможностей увеличить преимущество, но счет на табло не изменился. Эта победа позволила челябинцам подняться на вторую строчку турнирной таблицы в чемпионате России (зона «Урал-Поволжье», вторая лига).

До этого горожане играли не менее успешно, что и предопределило их сегодняшнее турнирное положение. Ничья с «Волгой» и две победы на выезде — с «Зенитом-Ижевск» (4:1) и «Ностой» (2:0).

Следующий домашний матч ФК «Челябинск» проведет 21 сентября и снова с гостями с берегов Волги. Соперник — «Лада» (Тольятти).

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ИСТОЧНИК KP.RU