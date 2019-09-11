2019-09-11T19:17:39+03:00
Общество

Станислав Мошаров отказался войти в новый состав гордумы Челябинска

Он не планирует работать в новом созыве, несмотря на победу на выборах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Станислав Мошаров не претендует ни на пост спикера, ни на мандат в городской ДумеСтанислав Мошаров не претендует ни на пост спикера, ни на мандат в городской ДумеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Председатель городской Думы Челябинска Станислав Мошаров попросил не рассматривать его кандидатуру в новый состав представительного органа. Он отказался быть депутатом гордумы, несмотря на победу на выборах.

О решении было объявлено сегодня вечером на заседании политсовета Ленинского районного отделения «Единой России».

— Я попросил не рассматривать мою кандидатуру в новый состав гордумы. Это мое решение, — заявил Станислав Мошаров.

Напомним, что 8 сентября в Челябинске прошли выборы депутатов в райсоветы, которые делегируют кандидатов для вхождения в Челябинскую городскую Думу нового созыва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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