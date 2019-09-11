На Аркаиме восстановят уничтоженные огнем жилища каменного века

СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-11T20:08:18+03:00

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Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин пообещал восстановить сгоревшие во время пожара на Аркаиме реконструированные юрты. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

— Жилища каменного века в историко-культурном музее-заповеднике Аркаим, которые сгорели в минувшие выходные, мы будем восстанавливать. На эти цели планируется привлечь внебюджетные средства. Это была реконструкция, которая использовалась, прежде всего, как туристический объект — там проводились экскурсии, мастер-классы. Подобные объекты всегда привлекают внимание посетителей и обязательно будут восстановлены, — написал Алексей Бетехтин.

Напомним, пожар на Аркаиме случился в ночь на 1 сентября. Огонь уничтожил новоделы, которые сотрудники изготавливали сами для наглядности туристам. Никто из посетителей и сотрудников не пострадали. В музее-заповеднике не исключают, что причиной возгорания мог стать поджог.

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ИСТОЧНИК KP.RU