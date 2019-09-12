12 сентября в Челябинске стартует этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
В столице Южного Урала соберутся звезды юниорского мирового катания. Среди них ученица Этери Тутберидзе, которая воспитала чемпионок мира и Олимпийских игр Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, 13-летняя Камила Валиева. Кстати, Камила уже удивила всех на тренировке в Челябинске, выполнив на прокате короткой и произвольной программы несколько сложнейших элементов, включая четверной тулуп. А этим летом Камила сумела выиграть дебютный для себя этап Гран-При во французском Куршевеле.
Гран-при в ЛА «Трактор» начнется выступлением танцевальных пар (13.15, время челябинское). Позже на лед выйдут парные дуэты (16.15), а в 19.00 — выступление юношей с короткой программой. В 18.15 пройдет торжественное и красочное открытие турнира.
Серия Гран-при в Челябинске пройдет с 12 по 14 сентября. Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU