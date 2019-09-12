2019-09-12T06:28:23+03:00
Общество

12 сентября в Челябинске стартует этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

Танцы на льду, парное и одиночное катание, плюс торжественное открытие — первые участники турнира выйдут на площадку ЛА «Трактор» в 13.00
Алексей МИКУШИН
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Гран-при в Челябинске пройдет с 12 по 14 сентября.Гран-при в Челябинске пройдет с 12 по 14 сентября.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В столице Южного Урала соберутся звезды юниорского мирового катания. Среди них ученица Этери Тутберидзе, которая воспитала чемпионок мира и Олимпийских игр Юлию Липницкую, Евгению Медведеву, Алину Загитову, 13-летняя Камила Валиева. Кстати, Камила уже удивила всех на тренировке в Челябинске, выполнив на прокате короткой и произвольной программы несколько сложнейших элементов, включая четверной тулуп. А этим летом Камила сумела выиграть дебютный для себя этап Гран-При во французском Куршевеле.

Гран-при в ЛА «Трактор» начнется выступлением танцевальных пар (13.15, время челябинское). Позже на лед выйдут парные дуэты (16.15), а в 19.00 — выступление юношей с короткой программой. В 18.15 пройдет торжественное и красочное открытие турнира.

Серия Гран-при в Челябинске пройдет с 12 по 14 сентября. Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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