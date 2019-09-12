В Челябинской области прямо под окнами колледжа культуры торгуют алкоголем

СЕГОДНЯ 05:38 2019-09-12T05:39:53+03:00

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Из окна Миасского колледжа искусств и культуры открывается вид на рюмочную. Меньше зданиями — всего несколько метров. Раньше тут был магазин керамики, а теперь торгуют разливными напитками. Вот такая культура.

— У кого-то из окна площадь Красная видна, а из нашего окошка — пивная лавочка. Интересно, кто из главных людей города мог это допустить? — возмутилась в группе «Свободный Миасс» в ВК сотрудница колледжа Галина Звездина.

— Эта лавочка еще и имеет номер дома такой же, как у общежития МГКИиК, где расположен большой концертный зал. Бегаешь, ищешь его, а находишь это строение, — добавила в комментариях Анастасия Накарякова.

Жители Миасса отметили, что в городе слишком много питейных заведений — куда ни глянь. Только рядом с колледжем их две штуки.

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ИСТОЧНИК KP.RU