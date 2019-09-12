В Челябинской области прямо под окнами колледжа культуры торгуют алкоголем
Из окна Миасского колледжа искусств и культуры открывается вид на рюмочную. Меньше зданиями — всего несколько метров. Раньше тут был магазин керамики, а теперь торгуют разливными напитками. Вот такая культура.
— У кого-то из окна площадь Красная видна, а из нашего окошка — пивная лавочка. Интересно, кто из главных людей города мог это допустить? — возмутилась в группе «Свободный Миасс» в ВК сотрудница колледжа Галина Звездина.
— Эта лавочка еще и имеет номер дома такой же, как у общежития МГКИиК, где расположен большой концертный зал. Бегаешь, ищешь его, а находишь это строение, — добавила в комментариях Анастасия Накарякова.
Жители Миасса отметили, что в городе слишком много питейных заведений — куда ни глянь. Только рядом с колледжем их две штуки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU