2019-09-12T06:04:47+03:00
Общество

«Напала сзади»: собака покусала школьниц в Челябинской области

Родители пострадавших девочек ищут очевидцев происшествия
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот эта собака покусала девочек. Фото: Валерия Харламова.Вот эта собака покусала девочек. Фото: Валерия Харламова.
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Вечером 8 сентября возле магазина «Три богатыря» в Озерске рыжая собака бросилась на школьниц. Разодрала портфели и плечи, покусала. Родители пострадавших девочек ищут очевидцев нападения. Об этом они написали в группе «ВКонтакте».

Как обычно, нашлись защитники бездомного животного.

— Этот пес ни на кого не кидается, он играть хочет. Видимо, у ваших девочек на него была неадекватная реакция. Не верю, что он мог напасть, — написала в комментариях местная жительница Наталья.

— К собаке не было абсолютно никакой агрессии. Она напала сзади, — ответила мама одной из пострадавших Валерия Харламова.

Объявление в соцсети она написала после приема в травмпункте. Врач велел искать хозяев собаки, если они есть. Необходимо знать о наличии у пса прививок от бешенства. Но, скорее всего, этот пес бездомный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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