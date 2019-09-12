«Напала сзади»: собака покусала школьниц в Челябинской области

СЕГОДНЯ 06:04 2019-09-12T06:04:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 сентября возле магазина «Три богатыря» в Озерске рыжая собака бросилась на школьниц. Разодрала портфели и плечи, покусала. Родители пострадавших девочек ищут очевидцев нападения. Об этом они написали в группе «ВКонтакте».

Как обычно, нашлись защитники бездомного животного.

— Этот пес ни на кого не кидается, он играть хочет. Видимо, у ваших девочек на него была неадекватная реакция. Не верю, что он мог напасть, — написала в комментариях местная жительница Наталья.

— К собаке не было абсолютно никакой агрессии. Она напала сзади, — ответила мама одной из пострадавших Валерия Харламова.

Объявление в соцсети она написала после приема в травмпункте. Врач велел искать хозяев собаки, если они есть. Необходимо знать о наличии у пса прививок от бешенства. Но, скорее всего, этот пес бездомный.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU