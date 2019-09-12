2019-09-12T06:42:49+03:00
Общество

Дорожные службы Челябинска второй раз за лето раскопали Доватора

Движение по популярной улице затруднено
Лидия ПЕСКОВА
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Работы начали в среду. Фото: соцсети.Работы начали в среду. Фото: соцсети.
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На улице Доватора, которая этим летом пережила масштабный ремонт тепломагистрали, снова вскрыли асфальт. На одном из участков порвало трубы.

— Повреждена тепломагистраль, которая расположена под проезжей частью у дома № 24.Это неподалеку от подъема на мост, ведущий в Ленинский район города. В среду, 11 сентября, повреждение начали устранять. Из-за работ временно ограничено движение транспорта на данном отрезке, — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Временные неудобства отчасти окупятся тем, что подрядчик, выполнявший работы, проведет ремонт за свой счет. Из бюджета города на эти цели не будет потрачено ни копейки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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