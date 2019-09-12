2019-09-12T07:10:09+03:00
Общество

Туристы из Челябинска пять часов не могли вылететь в Турцию

Причиной задержки стали технические неполадки
Лидия ПЕСКОВА
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За сентябрь это уже второй случай задержки вылета чартера.За сентябрь это уже второй случай задержки вылета чартера.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Собравшиеся на отдых в Турцию туристы из Челябинска всю ночь провели в аэропорту. В самолет людей посадили с опозданием на пять часов. В это время туристы уже должны были заселяться в свои отели на Средиземном море.

— Сегодня на 5 часов 24 минуты задержался вылет в Анталию борта «Red Wings». Причина — поздний прилет из Турции из-за технической неисправности, — комментируют ситуацию в пресс-службе аэропорта Челябинск.

Это уже не первая задержка рейса на популярный курорт. В начале сентября еще одна группа туристов провела ночь в аэропорту из-за технической неисправности бора. А когда самолет все же поднялся в небо, одному из пассажиров стало плохо — борт пришлось экстренно посадить в Краснодаре.

Однако в аэропорте такую ситуацию считают штатной.

— Представьте: вы собираетесь прокатиться на велосипеде. Но замечаете, что переднюю шину нужно подкачать, а фиксатор сидушки чуток подтянуть. Операция занимает минуты три. Теперь замените велосипед на самолет. Времени на осмотр и устранение неисправности требуется больше. При этом требования к безопасности полетов и степень ответственности сотрудников аэропорта и авиаперевозчика неизмеримо выше. Не стоит возмущаться, когда задерживается ваш рейс. Люди работают ради вашей безопасности, — замечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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