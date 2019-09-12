2019-09-12T07:49:36+03:00
Общество

В Кургане детские справки в бассейн стали платными

Родители рассказали об этом в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
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Родителей возмутили платные справки в бассейн для детей.Родителей возмутили платные справки в бассейн для детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре тысячи ребятишек пошли в спортивные секции. И во многие нужен допуск от участкового педиатра. Например, будущим футболистам приходится сдавать ЭКГ, это исследование помогает оценить работу сердца. А в бассейн нужно принести справку, что у ребенка нет глистов.

Все документы до этого выдавали бесплатно. А теперь справка в бассейн стала платной.

Мамы рассказывают в социальных сетях, что городская детская поликлиника выдает справки в бассейн за 160 рублей. Если в семье несколько ребятишек, то выходит накладно. А ведь пропуск в бассейн тоже стоит недешево.

В поликлинике объясняют, что сама справка — бесплатная. Однако анализ на энтеробиоз сейчас не входит в программу госгарантий, поэтому поликлиника взимает деньги на необходимые реагенты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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