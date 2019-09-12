2019-09-12T09:02:32+03:00
Общество

В Челябинске запустили фейк о закрытии факультета крупного вуза

Интернет гудит, что абитуриенты заплатили за одно направление, а их вынуждают уйти на другие специальности
Андрей АБРАМОВ
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в ЧелГУ отрицают слухи о закрытии факультета фундаментальной медицины.в ЧелГУ отрицают слухи о закрытии факультета фундаментальной медицины.Фото: Андрей АБРАМОВ
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СМИ и соцсети сообщили, что в Челябинске закрывают факультет фундаментальной медицины ЧелГУ. Руководство вуза якобы проводит встречи со студентами, предлагая им перевестись или уйти. Как сообщает издание «Курс дела», во время общения с обучающимися проректор назвал факультет «авантюрой предыдущего ректора».

Факультет был создан при сотрудничестве с областным центром онкологии и ядерной медицины. Он должен был готовить кадры для этой отрасли.

КП-Челябинск обратилась за комментарием в пресс-службу ЧелГУ. Там сообщили, что информации о закрытии факультета не соответствует действительности и удивились, что новость разлетается по Сети.

— Встреча проректора по учебной работе со студентами факультета была только для студентов-первокурсников специальности биофизика. Их набрали всего четыре человека. Это очень мало для полноценного обучения. Сейчас руководство университета пытается предложить им скорректировать свою профессиональную траекторию. Речь идет о том, чтобы они рассмотрели для себя перевод с факультета фундаментальной медицины на другие специальности вуза. У нас накоплен достаточный потенциал в области фундаментальных наук. Можем перевести их на три других факультета. Это рабочая ситуация. Мы понимаем, что она может быть неприятна для самих студентов. Экономической целесообразности в таком обучении нет, — сообщили в пресс-службе вуза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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