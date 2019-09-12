За экстремальную поездку в Крым наказали еще один микроавтобус с детьми из Челябинска

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-12T09:19:13+03:00

Он ехал в паре в автобусом, который задержали в Саратове

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В августе полиция Саратова задержала микроавтобус с детьми из Челябинска, которые возвращались из Крыма. Условиях поездки были экстремальными: школьникам приходилось спать на полу и прикрываться полотенцами от дождя.

Прокуратура и следственный комитет разбираются в деталях этого дела. А тем временем стало известно, что в паре с первым шел еще один микроавтобус, где ехали более старшие дети. Его в дороге не задержали. Но водителя также оштрафовали за нарушение правил перевозки детей. Возможно, в будущем на него заведут уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Второй водитель отрицает, что перевозил кого-то за деньги. По словам мужчины, в салоне ехали его друзья — группа взрослых с детьми отправилась отдыхать вскладчину. Но отдых шел параллельно с детьми из первой машины: ее водитель показывал, где лучше остановиться — покушать или сходить в туалет.

Однако в прокуратуре говорят об обратном. Сначала организатор поездки обещал один комфортабельный автобус, все участники путешествия должны были ехать вместе. На территории Крыма рассадка в автобусах иногда менялась, это лишний раз подтверждает, что группа была единой. Причем обе машины должны были обеспечить безопасность детей (ремни, тахограф, опознавательные знаки «Дети», проблесковый маячок), а водители — иметь маршрутные листы и списки пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU