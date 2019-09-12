2019-09-12T09:19:13+03:00
Общество

За экстремальную поездку в Крым наказали еще один микроавтобус с детьми из Челябинска

Он ехал в паре в автобусом, который задержали в Саратове
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Дорога не была комфортной. Фото: соцсети.Дорога не была комфортной. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

В августе полиция Саратова задержала микроавтобус с детьми из Челябинска, которые возвращались из Крыма. Условиях поездки были экстремальными: школьникам приходилось спать на полу и прикрываться полотенцами от дождя.

Прокуратура и следственный комитет разбираются в деталях этого дела. А тем временем стало известно, что в паре с первым шел еще один микроавтобус, где ехали более старшие дети. Его в дороге не задержали. Но водителя также оштрафовали за нарушение правил перевозки детей. Возможно, в будущем на него заведут уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Второй водитель отрицает, что перевозил кого-то за деньги. По словам мужчины, в салоне ехали его друзья — группа взрослых с детьми отправилась отдыхать вскладчину. Но отдых шел параллельно с детьми из первой машины: ее водитель показывал, где лучше остановиться — покушать или сходить в туалет.

Однако в прокуратуре говорят об обратном. Сначала организатор поездки обещал один комфортабельный автобус, все участники путешествия должны были ехать вместе. На территории Крыма рассадка в автобусах иногда менялась, это лишний раз подтверждает, что группа была единой. Причем обе машины должны были обеспечить безопасность детей (ремни, тахограф, опознавательные знаки «Дети», проблесковый маячок), а водители — иметь маршрутные листы и списки пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коррупционер Олег Бехтерев и его пособница вернули государству 30 млн рублей в Челябинске
Россельхознадзор рассказал, из чего на самом деле делают мясные полуфабрикаты в Челябинске
Огромное сердце запустили в небо на площади Революции в Челябинске
В Челябинской области начался сезонный подъем ОРВИ
После побега душевнобольных психоневрологическую больницу Челябинска проверит Маргарита Павлова
Юная ученица Тутберидзе Камилла Валиева поразила интернет видео нереальных тулупов
В Челябинске запустили фейк о закрытии факультета крупного вуза
В Челябинске нашли замок феодала
В Кургане детские справки в бассейн стали платными
Рок-музыкант из Челябинска Гарри Ананасов долетел до Америки «без штанов»
Сирота из Челябинска, которого спрятали в интернате для олигофренов, потерял все шансы на справедливость в России
Туристы из Челябинска пять часов не могли вылететь в Турцию
Дорожные службы Челябинска второй раз за лето раскопали Доватора
12 сентября в Челябинске стартует этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
«Напала сзади»: собака покусала школьниц в Челябинской области
В Челябинской области прямо под окнами колледжа культуры торгуют алкоголем
Жительница Челябинской области превращает золото в камни
На Аркаиме восстановят уничтоженные огнем жилища каменного века