Юная ученица Тутберидзе Камилла Валиева поразила интернет видео нереальных тулупов
12 сентября в Челябинске началось Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. На него приехала 13-летняя Камилла Валиева. Ей прочат славу второй Алины Загитовой. Юная ученица легендарной Этери Тутберидзе сейчас готовится к выступлению. Видео с ее тренировки утекло в соцсети.
На кадрах юное дарование делает серию фантастических четверных тулупов. Фанаты в восторге. Пишут комментарии:
— Молодец, Камила. Четверные такие легкие, создается ощущение, будто ей совсем не сложно и не страшно их прыгать. А по красоте — да. В воздухе она летит, как перышко.
— Камила усложняется, чтобы в декабре 100% с золотом стоять. Умничка наша. Самые красивые квады на сегодняшний день у нее.
Серия Гран-при в Челябинске пройдет с 12 по 14 сентября. Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.
Камилла Валиева на тренировке в Челябинске показывает фантастические тулупы.
ИСТОЧНИК KP.RU