Юная ученица Тутберидзе Камилла Валиева поразила интернет видео нереальных тулупов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-12T09:46:24+03:00

Камилла Валиева готовится к выступлению на Гран-при в Челябинске. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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12 сентября в Челябинске началось Гран-при среди юниоров по фигурному катанию. На него приехала 13-летняя Камилла Валиева. Ей прочат славу второй Алины Загитовой. Юная ученица легендарной Этери Тутберидзе сейчас готовится к выступлению. Видео с ее тренировки утекло в соцсети.

На кадрах юное дарование делает серию фантастических четверных тулупов. Фанаты в восторге. Пишут комментарии:

— Молодец, Камила. Четверные такие легкие, создается ощущение, будто ей совсем не сложно и не страшно их прыгать. А по красоте — да. В воздухе она летит, как перышко.

— Камила усложняется, чтобы в декабре 100% с золотом стоять. Умничка наша. Самые красивые квады на сегодняшний день у нее.

Серия Гран-при в Челябинске пройдет с 12 по 14 сентября. Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731618" frameborder="0"></iframe> Камилла Валиева на тренировке в Челябинске показывает фантастические тулупы.

ИСТОЧНИК KP.RU