2019-09-12T09:56:46+03:00
Общество

После побега душевнобольных психоневрологическую больницу Челябинска проверит Маргарита Павлова

Омбудсмен посмотрит, как соблюдаются права пациентов
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Условия жизни в стационаре поверит челябинский омбудсмен.Условия жизни в стационаре поверит челябинский омбудсмен.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 9 сентября, из психоневрологической больницы Челябинска сбежали два пациента. Ситуация осложнялась тем, что молодые мужчины — преступники. Оба имели судимость за кражу и грабеж, а в больнице лежали на принудительном лечении.

Искали беглецов недолго. Обоих задержали в Металлургическом районе города и вернули в медицинское учреждение. А больницу теперь ждет проверка уполномочеyного по правам человека в Челябинской области. Маргарита Павлова собирается лично посетить Челябинскую областную психоневрологическую больницу № 1, чтобы проверить соблюдение прав и условий пребывания пациентов.

— В рамках своих полномочий я проверю содержания пациентов в психоневрологической в больнице. Проверю какие были обстоятельства побега, насколько соблюдаются права и условия пребывания в пациентов в учреждении, — пообещала Маргарита Павлова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коррупционер Олег Бехтерев и его пособница вернули государству 30 млн рублей в Челябинске
Россельхознадзор рассказал, из чего на самом деле делают мясные полуфабрикаты в Челябинске
Огромное сердце запустили в небо на площади Революции в Челябинске
В Челябинской области начался сезонный подъем ОРВИ
Юная ученица Тутберидзе Камилла Валиева поразила интернет видео нереальных тулупов
За экстремальную поездку в Крым наказали еще один микроавтобус с детьми из Челябинска
В Челябинске запустили фейк о закрытии факультета крупного вуза
В Челябинске нашли замок феодала
В Кургане детские справки в бассейн стали платными
Рок-музыкант из Челябинска Гарри Ананасов долетел до Америки «без штанов»
Сирота из Челябинска, которого спрятали в интернате для олигофренов, потерял все шансы на справедливость в России
Туристы из Челябинска пять часов не могли вылететь в Турцию
Дорожные службы Челябинска второй раз за лето раскопали Доватора
12 сентября в Челябинске стартует этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров
«Напала сзади»: собака покусала школьниц в Челябинской области
В Челябинской области прямо под окнами колледжа культуры торгуют алкоголем
Жительница Челябинской области превращает золото в камни
На Аркаиме восстановят уничтоженные огнем жилища каменного века