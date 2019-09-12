После побега душевнобольных психоневрологическую больницу Челябинска проверит Маргарита Павлова

СЕГОДНЯ 09:56 2019-09-12T09:56:46+03:00

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В понедельник, 9 сентября, из психоневрологической больницы Челябинска сбежали два пациента. Ситуация осложнялась тем, что молодые мужчины — преступники. Оба имели судимость за кражу и грабеж, а в больнице лежали на принудительном лечении.

Искали беглецов недолго. Обоих задержали в Металлургическом районе города и вернули в медицинское учреждение. А больницу теперь ждет проверка уполномочеyного по правам человека в Челябинской области. Маргарита Павлова собирается лично посетить Челябинскую областную психоневрологическую больницу № 1, чтобы проверить соблюдение прав и условий пребывания пациентов.

— В рамках своих полномочий я проверю содержания пациентов в психоневрологической в больнице. Проверю какие были обстоятельства побега, насколько соблюдаются права и условия пребывания в пациентов в учреждении, — пообещала Маргарита Павлова.

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ИСТОЧНИК KP.RU