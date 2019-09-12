2019-09-12T10:29:10+03:00
Общество

В Челябинской области начался сезонный подъем ОРВИ

Всего за неделю на больничный с простудой ушли 11,5 тысяч жителей
Лидия ПЕСКОВА
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Многие дети уже либо кашляют, либо болеют.Многие дети уже либо кашляют, либо болеют.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Холодные батареи и изменчивая погода делают свое дело: на Южном Урале пошел сезонный подъем ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадора по Челябинской облfсти.

— На прошлой неделе зарегистрировано 11409 случаев ОРВИ, что на 12% выше предыдущей недели, — говорят в ведомстве. — Рост заболеваемости традиционно связан с выходом школьников после каникул и взрослых после отпусков. Случаев гриппа в области пока нет.

Санитарные врачи также напоминают, что массовая иммунизация против гриппа может предотвратить эпидемию. Причем лучше прививаться не просто от гриппа, а еще от пневмококковой и гемофильной инфекций.

В этом году медики планируют привить каждого второго жителя Челябинской области. Бесплатная вакцина положена:

— детям от 6 месяцев до 18 лет;

— работники медицинских, образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций;

— подлежащим призыву на военную службу;

— студентам;

— беременным женщинам;

— людям старше 60 лет;

— людям с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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