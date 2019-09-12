В Челябинской области начался сезонный подъем ОРВИ
Холодные батареи и изменчивая погода делают свое дело: на Южном Урале пошел сезонный подъем ОРВИ, сообщает пресс-служба Роспотребнадора по Челябинской облfсти.
— На прошлой неделе зарегистрировано 11409 случаев ОРВИ, что на 12% выше предыдущей недели, — говорят в ведомстве. — Рост заболеваемости традиционно связан с выходом школьников после каникул и взрослых после отпусков. Случаев гриппа в области пока нет.
Санитарные врачи также напоминают, что массовая иммунизация против гриппа может предотвратить эпидемию. Причем лучше прививаться не просто от гриппа, а еще от пневмококковой и гемофильной инфекций.
В этом году медики планируют привить каждого второго жителя Челябинской области. Бесплатная вакцина положена:
— детям от 6 месяцев до 18 лет;
— работники медицинских, образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций;
— подлежащим призыву на военную службу;
— студентам;
— беременным женщинам;
— людям старше 60 лет;
— людям с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями).
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