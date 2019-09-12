Россельхознадзор рассказал, из чего на самом деле делают мясные полуфабрикаты в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-12T10:55:27+03:00

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Около года назад в России ввели электронную сертификацию животноводческой продукции «Меркурий». И теперь ревизоры, даже не выходя из своих кабинетов, видя, кто дурит народ.

В электронной системе видно, какое сырье и откуда получил бизнесмен, как долго сырье лежало на складе и что в итоге из него сделали. Сравнивая цифры, ревизоры заметили, что, к примеру, ИП Метелькова Э.Б. выпускает гораздо больше продукции, чем получает сырья.

— 28 августа предприятие выработало 3,4 тонны шницеля, хотя сырья использовалось в три раза меньше. Шницель — это тонкий пласт цельного мяса, а его изготовили из фарша, в состав которого входил шпик, суповой набор и говяжья жилка. Вся продукция поступила в торговые точки области, — возмущаются в Россельхознадзоре.

Также «Меркурий» помогает найти просроченные сырье и продукцию.

Например, в августе на предприятие ИП Лозовая Т.Р. поступила свиная лопатка охлажденная. При оформлении документов ее переименовали в лопатку свежезамороженную и сразу же на три месяца увеличили срок годности мяса. Причем, без переработки.

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ИСТОЧНИК KP.RU