Коррупционер Олег Бехтерев и его пособница вернули государству 30 млн рублей в Челябинске
Бывший заместитель министра социальных отношений Челябинской области Олег Бехтерев и предприниматель Ирина Кем вернули свыше 30 млн рублей, украденных у государства. Это стало возможным после того, как в суде рассмотрели гражданский иск к коррупционерам.
— Приговором суда установлено, что Бехтерев при пособничестве Кем похитил из федерального бюджета денежные средства в размере 29,372 млн рублей, выделенных на покупку технических средств реабилитации для инвалидов. Деньги выводились путем заключения государственных контрактов по завышенным ценам с единственным поставщиком. Кроме того, Бехтерев получил от Кем взятку в размере 3,6 млн рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева в пользу Российской Федерации денежных средств в сумме 3,6 млн. рублей, полученных им в виде взятки. Также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с Бехтерева и Кем в пользу министерства социальных отношений Челябинской 29,372 млн рублей — эту сумму сообщники выплатили солидарно.
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ИСТОЧНИК KP.RU