В Челябинске на стадионе Лыжной базы началась стройка

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-12T11:36:21+03:00

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Лыжная база на Комсомольском проспекте в Челябинске — место круглогодичного притяжения горожан. Зимой на стадионе заливают каток, летом играют в футбол.

В четверг, 12 сентября, прутья металлического забора вокруг поля начали затягивать декоративными баннерами с изображением лесных опушек. «Смена картинки» неприятно удивила урбаниста Льва Владова.

— На Лыжной базе прекрасный пейзаж с видом на парк и играющих футболистов затягивают баннером с видом... парка! Как же это глупо, бессмысленно, уродливо и дешево. Если «менять Южный Урал к лучшему» вы собрались таким образом, я невероятно разочарован, — сообщил он.

Мы связались с администрацией лыжной базы. Территория частная, что задумали учредители?

— Ничего пока не знаем, — мрачно ответили на том конце телефона. — Что-то строить собираются.

— Стадион закрывается на реконструкцию - поля и беговой дорожки. Земля частная, но назначение участка целевое, под спортивный объект. Если собственник пожелает что-то строить, обязательны публичные слушания, — пояснил корреспонденту КП-Челябинск глава Курчатовского района Сергей Антипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU